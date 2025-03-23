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Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası 3. ayağı finalinde paralel bar aletinde 14.466 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Diğer bir milli sporcumuz Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde 14.067 puanla bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında altın madalya kazandı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Ferhat Arıcan, Antalya'nın ev sahipliğinde 4 gün boyunca İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı. Milli cimnastikçi, 14.466 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

AYBERK'TEN DE BRONZ MADALYA

Artistik Cimnastik Dünya Kupası 3. Ayağında ülkemizi temsil eden diğer bir milli cimnastikçimiz Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde 14.067 puanla bronz madalya kazandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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