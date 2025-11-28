Haberler

Ferencvaros'un Teknik Direktörü Robbie Keane: 'Fenerbahçe ile Oynamak Zor'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Ferencvaros'un teknik direktörü Robbie Keane, deplasmanda kazanmanın zorluğunu vurguladı. Takımının performansından memnun olduğunu belirtti ve Fenerbahçe'nin bütçe farkına dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Robbie Keane, sarı-lacivertli ekip karşısında deplasmanda kazanmanın zor olduğunu dile getirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Keane, takımını sahaya beraberlik için değil, kazanmak için sürdüğünün altını çizdi.

Beraberliğin kendi felsefesine uymadığının altını çizen Keane, "İlk yarıda gol bulmak için bazı olanaklarımız vardı. Ancak bu taraftarların önünde, bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. Oyuncularımdan çok memnunum. Takımım çok güzel bir performans gösterdi." diye konuştu.

Gelecekte Süper Lig'de teknik adamlık yapmak isteyip istemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Robbie Keane, şunları söyledi:

"Öncelikle teşekkürler. Fenerbahçe inanılmaz bir takım. Yedek bekleyen Duran belki de 60 milyon avro. İki takım arasında çok büyük bir bütçe farkı var. Bunu oyuncularıma söyledim ama onlara 11'e 11 oynayacağımızı, sadece buna odaklanmalarını söyledim. Taraftarlar bana çok saygı gösterdi. Bazıları benden fotoğraf istedi. Ben şimdilik Ferencvaros'ta olduğum için çok mutluyum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
14 metrekarelik tesiste üretiyor, 5 kilosuna daire alınıyor! İlgilisi için sırrını da paylaştı

14 metrekarelik tesiste üretiyor, 5 kilosuna daire alınıyor
Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Emniyet'ten 'Suriyeli bir genç polis tarafından öldürüldü' iddialarına yanıt

"Suriyeli bir genç polis tarafından öldürüldü" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.