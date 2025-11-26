Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane'den Fenerbahçe'ye Övgü

FERENCVAROS Teknik Direktörü Robbie Keane, "Keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Onlarla oynamayı çok isterdim. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Macaristan ekibi Ferencvaros'ta teknik direktör Robbie Keane ve Brezilyalı futbolcu Cadu, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçına hazır olduklarını ifade eden Robbie Keane, "Avrupa'da 3 maç kazandık. Bu biraz motivasyon sağladı. Bu karşılaşmaya hazırız. Fenerbahçe'nin kilit oyuncularının yerine de çok iyi oyuncular oynuyor. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Bunun farkındayız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık" ifadelerinde bulundu.

'HER FUTBOLCUNUN YARINKİ MAÇI HAYATINDA BİR KEZ DE OLSA YAŞAMASI LAZIM'

Fenerbahçe maçına dair düşüncelerini paylaşan İrlandalı teknik adam, "Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Onlarla oynamayı çok isterdim. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım" dedi.

Fenerbahçe maçının önemine de değinen Robbie Keane, "Maç kaybedebiliriz ama çalışıyoruz. Yarınki maç çok önemli. Aynı hataları yapmamak adına muhteşem taraftarların karşısında en iyi performansımızı göstermek istiyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

CADU: FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM

Nyiregyhaza karşısında alınan mağlubiyetten dersler çıkardıklarını ifade eden Brezilyalı orta saha Cadu, "Ligdeki son maçı kaybetmemiz morallerimizi bozdu ama o maçtaki hatalarımız bizim hatalarımızdı. Hatalarımızdan dersler aldık. Hatalarımızın üzerine çalıştık ve aynı hataları yapmayacağımızdan eminiz" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe karşılaşmasında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Cadu, "Fenerbahçe çok büyük bir takım, bunu hepimiz biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten her futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır" dedi.