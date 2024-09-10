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Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç

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Fenerbahçe'den Brighton'a transferinin hemen ardından antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlattı ve 2 gündür takımla birlikte çalışmalara katılıyor. İyileşen Ferdi'nin İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Ipswich Town ile oynanacak müsabakada kadroda yer alması ve teknik direktör Fabian Hürzeler'in şans vermesi halinde yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.

Bu yaz Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, resmi maça çıkmadan antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Sakatlığı atlatan milli futbolcu, yeni takımıyla ilk maçına hazırlanıyor.

IPSWICH TOWN MAÇINDA KADRODA OLACAK

Sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynanan karşılaşmaların kadrosunda da yer alamayan 24 yaşındaki futbolcunun son durumu sevindirdi. The Athletic'in haberine göre sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Ipswich Town ile oynayacağı maçın kadrosuna girebilecek.

Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç

2 GÜNDÜR ANTRENANLARA ÇIKIYOR

The Athletic'e konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum" dedi. Ferdi'nin İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Ipswich Town ile iç sahada oynanacak olan karşılaşmada kadroda yer alıp almayacağına teknik direktör Fabian Hürzeler karar verecek.

BRIGHTON'UN YENİLGİSİ YOK

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, 3 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de henüz yenilgi almadı. 2 galibiyet 1 beraberlikle7 puan toplayan İngiliz ekibi, ligin 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Ipswich Town'ı konuk edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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