Ferdi Kadıoğlu'ndan 10 ay sonra bir ilk

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, sahasında zorlu rakibi Tottenham'ı saat 17:00'de konuk edecek.

FERDİ 10 AY SONRA İLK 11'DE

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve tedavisinin ardından son haftalarda takıma dönen Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi. Hürzeler, Tottenham maçında Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Milli yıldız böylece 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayacak.

BRIGHTON PERFORMANSI

İngiliz ekibi Brighton'da şu ana kadar 12 mücadeleye çıkan Ferdi, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.