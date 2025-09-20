Haberler

Ferdi Kadıoğlu'ndan 10 ay sonra bir ilk

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ferdi Kadıoğlu'ndan 10 ay sonra bir ilk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ferdi Kadıoğlu'ndan 10 ay sonra bir ilk
Haber Videosu

Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada ilk 11'de kendisine yer bularak tam 10 ay sonra bir ilki yaşayacak.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, sahasında zorlu rakibi Tottenham'ı saat 17:00'de konuk edecek.

FERDİ 10 AY SONRA İLK 11'DE

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve tedavisinin ardından son haftalarda takıma dönen Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi. Hürzeler, Tottenham maçında Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Milli yıldız böylece 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayacak.

BRIGHTON PERFORMANSI

İngiliz ekibi Brighton'da şu ana kadar 12 mücadeleye çıkan Ferdi, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz

Köye gelenleri şaşırtan sistem: İçeridekileri ikram ediyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar: Pandemi dönemindeki zorunlu ücretsiz izinler kıdem tazminatına sayılacak

Yargıtay'dan ezber bozan kıdem tazminatı ve yıllık izin kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.