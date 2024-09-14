Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile ilk maçına çıktı

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Ipswıch Town'ı konuk etti. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den transfer ettiği milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu da yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

68. DAKİKADA GİRDİ

Brighton ile çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan ve 10 gün sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 24 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada Jack Hinshelwood'un yerine oyuna girdi ve İngiliz ekibinin formasını ilk kez sırtına geçirdi.

BERABERE KALDILAR

Premier Lig'de geride kalan 3 haftada Everton, Manchester United ve Arsenal ile karşı karşıya gelen Brighton, 7 puan toplamıştı. İngiliz ekibi, 4. haftada ise sahasında Ipswıch Town ile golsüz berabere kalarak puanını 8 yaptı. Brighton, bu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 2 gol gördü.