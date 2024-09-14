Üye Girişi
Haberler

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile ilk maçına çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den İngiltere Premeir Lig ekibi Brighton'a transfer olan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, 4. haftada Ipswıch Town ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olarak yeni takımıyla ilk maçına çıktı. İngiliz ekibindeki ilk antrenmanında sakatlanan Ferdi, 10 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Ipswıch Town'ı konuk etti. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den transfer ettiği milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu da yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

68. DAKİKADA GİRDİ

Brighton ile çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan ve 10 gün sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 24 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada Jack Hinshelwood'un yerine oyuna girdi ve İngiliz ekibinin formasını ilk kez sırtına geçirdi.

BERABERE KALDILAR

Premier Lig'de geride kalan 3 haftada Everton, Manchester United ve Arsenal ile karşı karşıya gelen Brighton, 7 puan toplamıştı. İngiliz ekibi, 4. haftada ise sahasında Ipswıch Town ile golsüz berabere kalarak puanını 8 yaptı. Brighton, bu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 2 gol gördü.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Spor

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 AK Partili Dağ'dan Özgür Özel'e: 'Ne oldum delisi' edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor

AK Partili Dağ, cenazede konuşamayan Özel'i topa tuttu: Ne oldum delisi
Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, 'Ben temsil etsem daha iyi' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

Ahmet Çakar'ın, "Ben temsil etsem daha iyi" dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı
500

Yorumlar (2)

Murat Kuş:

Teneke Ferdi ile teneke arda

3
31
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title