Fenomenin cüretkar pozuna dayanamayan Fenerbahçe'nin yeni transferi ifşa edildi - Haberler

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Fenomenin cüretkar pozuna dayanamayan Fenerbahçe'nin yeni transferi ifşa edildi

Fenerbahçe'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Armindo Bruma'nın mesajı ifşa edildi. Çok sayıda takipçisi olan fenomene mesaj atan Bruma, sosyal medyada tepki topladı.

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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma'nın, ünlü modele attığı mesaj ifşa edildi.

Fenomenin cüretkar pozuna dayanamayan Fenerbahçe'nin yeni transferi ifşa edildi

KENDİSİ PAYLAŞTI

Bir cinsel içerik platformunda paylaşımlar yapan ve sosyal medyada fenomen olan Gizem Bağdaçiçek isimli model, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Bruma'nın attığı 'Selam' mesajını kendi Twitter hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede oldukça ses getirdi.

Fenomenin cüretkar pozuna dayanamayan Fenerbahçe'nin yeni transferi ifşa edildi

Fenomenin cüretkar pozuna dayanamayan Fenerbahçe'nin yeni transferi ifşa edildi

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Bruma Spor Haberler

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