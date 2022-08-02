Fenomenin cüretkar pozuna dayanamayan Fenerbahçe'nin yeni transferi ifşa edildi
Fenerbahçe'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Armindo Bruma'nın mesajı ifşa edildi. Çok sayıda takipçisi olan fenomene mesaj atan Bruma, sosyal medyada tepki topladı.
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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma'nın, ünlü modele attığı mesaj ifşa edildi.
KENDİSİ PAYLAŞTI
Bir cinsel içerik platformunda paylaşımlar yapan ve sosyal medyada fenomen olan Gizem Bağdaçiçek isimli model, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Bruma'nın attığı 'Selam' mesajını kendi Twitter hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede oldukça ses getirdi.