Fenomenin cüretkar pozuna dayanamayan Fenerbahçe'nin yeni transferi ifşa edildi

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma'nın, ünlü modele attığı mesaj ifşa edildi.

KENDİSİ PAYLAŞTI

Bir cinsel içerik platformunda paylaşımlar yapan ve sosyal medyada fenomen olan Gizem Bağdaçiçek isimli model, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Bruma'nın attığı 'Selam' mesajını kendi Twitter hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede oldukça ses getirdi.