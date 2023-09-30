"Fenomen Ronaldo" olarak bilinen Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldo Nazario, en iyi 11'ini açıkladı. Eski futbolcunun kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Zico da yer aldı.

Fenomen Ronaldo en iyi 11'ini dizdi! Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı iki isim de kadroda

Brezilya Milli Takımı'nın efsane ismi Ronaldo Nazario, futbolculuğu döneminde ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen dünyanın en iyilerinden biri oldu. Efsane futbolcu, gelmiş geçmiş en iyi 11'i açıkladı. Kadroda bir başka efsane futbolcu, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Zico'nun isimleri de yer aldı.

KADRODA 2 FENERBAHÇELİ VAR

Ronaldo ilk 11'inde 5 Brezilyalı futbolcuya yer verdi. Bu futbolculardan biri de Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos oldu. Ayrıca Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final getiren teknik direktör Zico da Ronaldo'nun kadrosuna yazdığı isimlerden biri oldu.

İŞTE EN İYİ 11

Ronaldo'nun en iyi 11'inde şu isimler yer aldı: Buffon, Cafu, Maldini, Beckenbauer, Carlos, Zico, Maradona, Messi, Ronaldinho, Pele, Cristiano Ronaldo

Roberto Carlos

Zico