Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki yolu ve muhtemel rakipleri kesinleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki olası rakipleri netleşti. 

HEARTS YA DA GORNIK ZABRZE

Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İskoçya’nın Hearts veya Polonya’nın Gornik Zabrze takımlarından biriyle karşılaşacak.

3. ÖN ELEMEDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

3. ön eleme turuna yükselmesi durumunda Fenerbahçe’nin rakibi; Belçika’dan Union St. Gilloise, Çekya’dan Sparta Prag, Hollanda’dan NEC Nijmegen ve 2. turdan gelecek olan (Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze) takımlarından biri olacak.

PLAY-OFF RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, play-off turuna çıkması halinde ise Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos’tan birinin de aralarında bulunduğu güçlü rakiplerden biriyle eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ TAKVİMİ

2. Ön Eleme Turu 

Kura: 17 Haziran

Maçlar: 21-22 ve 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu 

Kura: 20 Haziran

Maçlar: 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos

Play-Off Turu 

Kura: 3 Ağustos

Maçlar: 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos

Cemre Yıldız
