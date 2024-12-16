Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta, Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçeli taraftaralar, eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.