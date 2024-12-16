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Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta, Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçeli taraftaralar, eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.

Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJokerAllame:

hak edene hakkını veririz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıO R:

Deniz super oyuncu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıMGk:

Çağdaş Feneri hiç üzmedi kaleye 19 yaşında çocuk taraftar kızdı diye Denizi almalar mşlh böyle devam

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarısüleyman koç:

bu da maçı satmak için bahane olmuş güzel taktik

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
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