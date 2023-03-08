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Fenerbahçelilerin Acun'a yaptığı çağrı karşılık bulmadı! Sevilla maçı öncesi üzen haber

Spor Haberleri

Trabzonspor'un Avrupa'da oynadığı karşılaşmanın şifresiz yayınlanmasının ardından Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı'ya seslenmişti. Sevilla maçının şifresiz yayınlanmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarların çağrısı karşılık bulmadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe akşamı saat 23.00'da deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Son 16 Turu'ndaki ilk maçtan avantajlı skor almayı hedefleyen Kanarya, rövanşta Kadıköy'de rahat tur atlamak istiyor.

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Trabzonspor-Basel eşleşmesi EXXEN yerine TV,8'tan şifresiz olarak yayınlanmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, EXXEN ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'yı ilk maçı şifresiz izlemek için çağrı yaptı.

Acun Medya'dan bu çağrıya herhangi bir yanıt gelmedi. Fenerbahçe'nin karşılaşması ücretli EXXEN platformunun yayın akışında yer aldı.

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'un perşembe akşamı Fiorentina ile oynayacağı karşılaşma TV,8'tan şifresiz yayınlanacak.

Salı

  • 20.45 Lazio-AZ Alkmaar
  • 23.00 Benfica-Club Brugge

Çarşamba

  • 23.00 Tottenham-Milan

Perşembe

  • 20.45 Roma-Real Sociedad
  • 23.00 Fiorentina-Sivasspor

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Sevilla FC Fenerbahçe Spor Haberler

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