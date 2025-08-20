Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma

Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, Sarı-lacivertlilerin eski ve efsane başkanı olan Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti.

Bu akşam Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarları duygulandıran bir buluşma gerçekleşti.

BARONI, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Benfica ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için geldiği İstanbul'da eski başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek hasret giderdi.

Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma

STADYUMU GEZİP KUPAYI PAYLAŞTI

Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy'e giderek stadı gezdi. Baroni, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti

İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya resmen başladı
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor

Süper Lig devinin yıldız oyuncusunu Hull City'e transfer ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.