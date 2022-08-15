Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelede Enner Valencia'nın kaçırdığı goller sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yoldurdu. Özellikle 30. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruşla topu auta yollayan Ekvadorlu forvet sosyal medyada da gündeme oturdu. Valencia, 34. dakikada attığı gol ile ise kaçırdıklarını bir nebze olsun taraftarına unutturdu.