Fenerbahçelilere Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı golün izahı çok zor
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelede Enner Valencia'nın kaçırdığı goller sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yoldurdu. Özellikle 30. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruşla topu auta yollayan Ekvadorlu forvet sosyal medyada da gündeme oturdu. Valencia, 34. dakikada attığı gol ile ise kaçırdıklarını bir nebze olsun taraftarına unutturdu.
Kasımpaşa karşısında ilk yarıda 2 farklı üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe'de Enner Valencia kaçırdığı gollerle sosyal medyaya damga vurdu.
TARAFTAR SAÇ BAŞ YOLDU
Enner Valencia, mücadelenin 30. dakikasında rakip ceza sahası içinde Kasımpaşalı savunmacıları geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekvadorlu forvetin müsait pozisyonda çok kötü bir vuruşla topu dışarı yollaması taraftara adeta saç baş yoldurdu.
ŞANSSIZLIĞINI KIRDI GOLÜNÜ ATTI
Bu pozisyon dışında maç içerisinde başka gol fırsatları da yakalayan Valencia, 34. dakikada şanssızlığını kırdı ve topu ağlara yollayarak sarı-lacivertlileri 2-0 öne geçirdi.