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Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun

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Fenerbahçe'nin deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendiği maça sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deniz Türüç damga vurdu. Mücadele boyunca agresif tavırlar sergileyerek Fenerbahçeli futbolcularla gergin anlar yaşayan Deniz'e sarı-lacivertli taraftarlardan büyük eleştiri geldi. Yıldız futbolcuya öfke kusan taraftarlar "Fener'den aldığın paralar haram zıkkım olsun" şeklinde yorum yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 1-0 yendi.

DENİZ'E TEPKİ YAĞIYOR

RAMS Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün saha içindeki agresif tavırlarına ise sarı-lacivertli taraftarlardan büyük eleştiri geldi.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Ferdi Kadıoğlu ile kısa süreli gerginlik yaşayan Deniz Türüç'e sarı-lacivertli taraftarlar resmen öfke kustu. Yıldız futbolcuya yapılan yorumlar arasında "Fener'den aldığın paralar haram zıkkım olsun" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun

Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun

Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun

Kaynak: Haberler.com / Spor

Deniz Türüç Başakşehir Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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