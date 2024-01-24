Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 1-0 yendi.

DENİZ'E TEPKİ YAĞIYOR

RAMS Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün saha içindeki agresif tavırlarına ise sarı-lacivertli taraftarlardan büyük eleştiri geldi.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Ferdi Kadıoğlu ile kısa süreli gerginlik yaşayan Deniz Türüç'e sarı-lacivertli taraftarlar resmen öfke kustu. Yıldız futbolcuya yapılan yorumlar arasında "Fener'den aldığın paralar haram zıkkım olsun" ifadeleri yer aldı.