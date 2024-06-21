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Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı

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Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe'de de forma giyen Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.

10 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (7)

Çınar Saraç:

Ne var bunda parayı kim verirse o takımda oynarım profesyonel bir futbolcu , iş hayatı da böyledir

21
0
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Discus:

Bazen attığınız haber başlıklarının haber içeriğiyle uzaktan yakından bir ilişkisi olmuyor. Bu haberi yapan arkadaşınız iletişim fakültesinden diplomasını parayla mı satın aldı acaba

12
1
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Hayri:

Dünyanın en şanslı futbolcusu hiç bir vasfı nolmadan yıllarca futbolun içinde kalabilmesi direk şanstır dua etsin acuna bunu aldı götürdü yoksa o dönem alt liglere gider bu gün futbolu bırakmış olurdu

4
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Barış O. B.:

Acun Ilıcalı yönetiminde bulunduğu kulübe mi yoksa rakip takımlara mı çalışmış oluyor? Öyle kongre üyelerine böyle yönetici :)

6
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Zabit Celik:

Küme düşerlerse şaşırmam

0
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Erkan SEZGİN:

FENERBAHÇE liderinin haberleri varmı bundan

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Gürsel İşlek:

Ne var bu Trabzonda anlamıyorum ki ingiltere den trabzona gelinir mi demek ki son transferi ozanın

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