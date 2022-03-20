Fenerbahçeliler eski defterleri açtı, Rıdvan Dilmen dalga konusu oldu: Frey'in yorumcu hali

Son 6 maçında 5 galibiyet alan Fenerbahçe'de özellikle Miguel Crespo performansıyla fark yaratan isimlerin başında geliyor. Sarı-lacivertli taraftarların gönlüne giren Portekizli yıldız için Rıdvan Dilmen'in geçmişte söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"RIDVAN DİLMEN, FREY'İN YORUMCU HALİ"

Miguel Crespo'nun Konyaspor maçındaki başarılı performansı sonrası Rıdvan Dilmen'in Eylül 2021'de kullandığı "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" sözlerini Fenerbahçe taraftarı yeniden gündeme taşıdı. Ünlü yorumcuya gönderme yapan taraftarlar Dilmen için "Frey'in yorumcu hali" benzetmesini kullandı.