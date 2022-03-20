Fenerbahçeliler eski defterleri açtı, Rıdvan Dilmen dalga konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede galibiyeti getiren golün asistini yapan Miguel Crespo maç içindeki başarılı müdahaleleri, pozisyon bilgisi ve soğukkanlılığıyla da karşılaşmaya damga vurdu. Son haftalarda yukarı yönlü ivme yakalayan futbolcu için Rıdvan Dilmen'in Eylül 2021'de söylediği "Frey'in orta saha hali. Fenerbahçe'de oynayacak kumaşı yok" sözlerine gönderme yapan Fenerbahçeliler, Dilmen için "Frey'in yorumcu hali" ifadelerini kullandı.
Son 6 maçında 5 galibiyet alan Fenerbahçe'de özellikle Miguel Crespo performansıyla fark yaratan isimlerin başında geliyor. Sarı-lacivertli taraftarların gönlüne giren Portekizli yıldız için Rıdvan Dilmen'in geçmişte söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
"RIDVAN DİLMEN, FREY'İN YORUMCU HALİ"
Miguel Crespo'nun Konyaspor maçındaki başarılı performansı sonrası Rıdvan Dilmen'in Eylül 2021'de kullandığı "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" sözlerini Fenerbahçe taraftarı yeniden gündeme taşıdı. Ünlü yorumcuya gönderme yapan taraftarlar Dilmen için "Frey'in yorumcu hali" benzetmesini kullandı.