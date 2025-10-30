Fenerbahçeliler Derneği Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıldönümü sebebiyle Cumhuriyet Bayramı organizasyonu düzenledi.

Pera Palas Hotel'deki etkinliğe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve kongre üyeleri katılırken başkan Sadettin Saran, video mesajla konukların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Organizasyonda konuşan Şekip Mosturoğlu, Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağının altını çizerek "Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet'i Türk milletine armağan etti. Atatürk ilkelerinin peşinde 102 yıldır yanında ve en büyük savunucuları olarak bulunuyoruz. Fenerbahçe'nin değerleriyle Cumhuriyet'in değerleri örtüşüyor. Atatürk'ün açtığı yol ve ilkeler, Fenerbahçe'nin ilkeleriyle uyuşuyor." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Selim Akgül ise Beyoğlu'nun İstanbul'un incisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi. Beyoğlu'nda Fenerbahçe'yi yaşamak için buradayız. Başkanımız video çekerek bize selamlarını gönderdi. Ateşten bir gömlek giydi. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz."