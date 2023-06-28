Fenerbahçeliler çıldıracak! Ozan Tufan Beşiktaş'a hayırlı olsun

Süper Lig devi Beşiktaş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.