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Fenerbahçeliler çıldıracak! Ozan Tufan Beşiktaş'a hayırlı olsun

Spor Haberleri

Süper Lig devi Beşiktaş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Fenerbahçe'li Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

OZAN TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

28 yaşındaki Ozan Tufan, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.

HULL CITY PERFORMANSI

Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bursaspor forması giyen Tufan, İngiltere Championship ekibinde toplamda 44 maça çıktı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 8 gol kaydetti.

Fenerbahçeliler çıldıracak! Ozan Tufan Beşiktaş'a hayırlı olsun

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Ozan Tufan Hull City Beşiktaş Spor Haberler

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