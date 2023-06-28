Fenerbahçeliler çıldıracak! Ozan Tufan Beşiktaş'a hayırlı olsun
Spor Haberleri
Süper Lig devi Beşiktaş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Fenerbahçe'li Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
OZAN TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
28 yaşındaki Ozan Tufan, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.
HULL CITY PERFORMANSI
Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bursaspor forması giyen Tufan, İngiltere Championship ekibinde toplamda 44 maça çıktı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 8 gol kaydetti.