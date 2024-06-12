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Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı

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Manchester United'da beklediği forma şansını bulamayan milli kaleci Altay Bayındır, Süper Lig devi Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. EURO 2024 sonrası resmiyet kazanması beklenen transfer için Beşiktaş'ın 5 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan milli kalecimiz Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Altay, Manchester United yönetimine bu durumu iletti ve kolaylık istedi. Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye "Tamam" dedi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

5 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (8)

Hasan YILDIZ:

Ben Fenerbahçeliyim , çıldıracak birşey yok Altay bizdeyken vazifesini yaptı ,şimdide bjk ye transfer oluyormuş , hayırlısı olsun başarılar diliyorum

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Altan Kaya:

Biz değerini bilemedik Beşiktaş iyi yapmış iki tarafa da hayırlısı olsun

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bekir özyürek:

Bjk Fb nin Kardes takimi neden cildirsin Adamlar :-)

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Awesome:

Gittiği takımda oynasaydı onanadan daha cok iş yapardı fakat bilemediler. Sağlık olsun ama bu haberin aslı yoktur bence

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bekir özyürek:

Bjk Fbnin Kardes Takimi.. neden cildiracak Adamlar:-)

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AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Aslı olsa bile matah bir kaleci değil.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Uğurcan'ıda alın 3 kova Beşiktaş'ta olsun.

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Aslan fatih kemo:

ikiside kardeş takım çıldıracak bir durum söz konusu değil bence.

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