Fenerbahçeliler bunu da gördü! Derbiyi kazanan Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı

Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, ezeli rakibini 32 yıl aradan sonra ilk kez hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu.

32 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray, 32 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada mağlup ederek tarihe geçen bir istatistik elde etmeyi başardı.

PERDEYİ ZANIOLO AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini Nicolo Zaniolo açtı. 28'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırttığı topta savunma arkasına sarkan Zaniolo, sert vuruşla fileleri havalandırdı.

ICARDI SKORU 2-0'A GETİRDİ

Galatasaray, 72'inci dakikada yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Köşe vuruşunda önüne düşen topa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Icardi, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi. Mauro Icardi, Galatasaray kulüp tarihinde ligde 8 maç üst üste gol atan ilk isim oldu.

ZANIOLO YİNE SAHNEDE

Aslan, 79'da Nicolo Zaniolo skoru 3-0'a getirdi. Uzun süre topu süren İtalyan yıldız, ceza sahası dışından çektiği mükemmel şutla İrfan Can Eğribayat'ı avladı. 23 yaşındaki futbolcu, derbide 2 golle yıldızlaştı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve şampiyon Galatasaray derbiden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.