Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi - Haberler

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Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Rıdvan Dilmen'in kendisinin ve Arda Güler'in fotoğrafını yan yana koyarak yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Paylaşımında "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum." ifadelerini kullanan Dilmen'e taraftarlar "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de Arda Güler, Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. Genç yıldıza övgüler yağarken, Rıdvan Dilmen'in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"ARDA'DAN UZAK DUR"

Kendisinin ve Arda Güler'in fotoğrafını yan yana koyan Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bu sözlere tepki yağdı. Taraftarlar "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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