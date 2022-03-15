Fenerbahçeliler ayaklandı! Rıdvan Dilmen'in Arda Güler paylaşımına tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe'de Arda Güler, Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. Genç yıldıza övgüler yağarken, Rıdvan Dilmen'in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"ARDA'DAN UZAK DUR"

Kendisinin ve Arda Güler'in fotoğrafını yan yana koyan Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum." ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bu sözlere tepki yağdı. Taraftarlar "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumlarında bulundu.