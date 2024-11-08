Fenerbahçeli yorumcudan canlı yayında olay Galatasaray sözleri
Fenerbahçeli yorumcu Rıdvan Aksu'nun Galatasaray- Tottenham karşılaşması öncesinde kullandığı ifadeler, sarı-kırmızılıların galibiyeti sonrasında gündem oldu ve paylaşım rekorları kırdı. Aksu, dev maçtan önce ""Galatasaray'ın bu seneki Avrupa maçlarında rakiplerini destekliyorum. Bu maçta da inşallah Tottenham 5 atar diyorum. Çünkü Galatasaray'ın sadece Avrupa maçları namuslu, şerefli insanlar tarafından yönetiliyor" demişti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yorumcu Rıdvan Aksu'nun müsabaka öncesi sözleri sosyal medyada gündem oldu.
"TOTTENHAM İNŞALLAH 5 ATAR"
KRT TV'de yayınlanan Futbol Tayfa programının Fenerbahçeli yorumcusu Rıdvan Aksu canlı yayında maç skoru için yaptığı tahminde Tottenham için "inşallah 5 atar" ifadelerini kullandı.
"SADECE AVRUPA MAÇLARI NAMUSLU ŞEREFLİ İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"
Aksu, sözlerinin devamında " Galatasaray'ın bu seneki Avrupa maçlarında rakiplerini destekliyorum. Bu maçta da inşallah Tottenham 5 atar diyorum. Çünkü Galatasaray'ın sadece Avrupa maçları namuslu, şerefli insanlar tarafından yönetiliyor. 5-0 Tottenham kazanır diyorum" dedi.
GALİBİYET SONRASI VİRAL OLDU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın karşılaşmayı güzel futbolla 3-2 kazanmasının ardından galibiyetin coşkusunu yaşadı. Ayrıca Rıdvan Aksu'nun karşılaşma öncesindeki sözleri sosyal viral oldu ve payalaşım rekorları kırdı.