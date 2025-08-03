Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Safi Holding, Kocaelispor'un forma göğüs sponsoru oldu. Kocaelispor, bu anlaşmadan 100 milyon lira kazanacak.
Geride bıraktığımız sezonda TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi önemli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.
YENİ FORMA GÖĞÜS SPONSORU BELLİ OLDU
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kocaelispor'a sponsor oldu. Hakan Safi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Safi Holding, Kocaelispor'un forma göğüs sponsoru oldu.
KAZANÇ 100 MİLYON TL
Öte yandan yapılan anlaşmaya göre Kocaelispor'un kasasına girecek rakam da belli oldu. İki taraf arasında yapılan anlaşmanın bedelinin 100 milyon TL olduğu öğrenildi.