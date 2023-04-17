Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak hakemi tehdit ettiği iddialarını yalanladı

Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci, MKE Ankaragücü maçının devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'ı tehdit ettiği ve bunu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın devre arasında sarı-lacivertli yöneticiler sahaya girerek hakeme tepki göstermişti. Yaşanan olaylarda yönetici Ahmet Ketenci'nin hakem Atilla Karaoğlan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak tehdit ettiği iddia edilmişti. Ketenci sessizliğini bozdu.

"KÜLLİYEN YALAN"

İddiaları yalanlayan Ketenci, Beyaz TV'ye yaptığı yazılı açıklamada, "Hakemi tehdit ettiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın adını kullanmadığımız yönündeki iddialar külliyen yalan! O iddiaları açıklamayan kanıtlamayan namussuzdur." dedi.

"BUNU HEP BİRLİKTE DÜZELTELİM"

Öte yandan Beyaz TV'ye yazılı açıklama yapan Galatasaraylı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise, "Yöneticilerimizle konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adının kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddialarını bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ketenci (Sağda)