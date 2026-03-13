Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı mücadeleyi 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU STADI TEK BAŞINA TERK ETTİ

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrasında dikkat çeken bir harekete imza attı. Yıldız oyuncu, maçın ardından takım arkadaşlarını beklemeden bireysel olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan ayrıldı. Bu anlarda 27 yaşındaki oyuncunun üzüntülü hali dikkat çekti.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA OYUNDAN ALINDI

Fatih Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlayan ancak devre arasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun hocasının bu kararı karşısında da oldukça mutsuz olduğu görülmüştü.