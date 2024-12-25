Fenerbahçeli yıldız Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor
Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek için Benfica'nın devreye girdiği ve 10 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtildi. Fenerbahçe'nin ise oyuncunun transferi için kapıyı 12 milyon eurodan açtığı ifade edildi. İki kulübün kısa süre içerisinde transfer görüşmesine başlayacağı belirtildi.
Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.
10 MİLYON EURO AYIRDILAR
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica sarı lacivertli yıldıza İsmail Yüksek'e kancayı taktı. Portekiz ekibi transfere 10 milyon euro bütçe ayırdı. Akşam'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Benfica, teknik direktör Bruno Lage'nin isteği üzerine İsmail Yüksek için devreye girdi.
Fenerbahçe ise milli oyuncunun transferi için kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Haberde, İki kulübün kısa süre içerisinde transfer görüşmesine başlayacağı belirtildi.