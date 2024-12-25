Fenerbahçeli yıldız Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor

Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

10 MİLYON EURO AYIRDILAR

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica sarı lacivertli yıldıza İsmail Yüksek'e kancayı taktı. Portekiz ekibi transfere 10 milyon euro bütçe ayırdı. Akşam'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Benfica, teknik direktör Bruno Lage'nin isteği üzerine İsmail Yüksek için devreye girdi.

Fenerbahçe ise milli oyuncunun transferi için kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Haberde, İki kulübün kısa süre içerisinde transfer görüşmesine başlayacağı belirtildi.