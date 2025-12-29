Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Türk futbolunda son dönemde gündeme gelen bahis-şike operasyonları tartışmaları büyürken, sanat camiasından gelen bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü oyuncu Sarp Akkaya, yaptığı açıklamayla tartışmaların fitilini ateşledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, birçok isim ifadeye çağrılırken bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararları verilmişti. Bu süreçte eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un da dosyada yer alması ve ifadeye alınması dikkat çekmişti. Öte yandan daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev yapan Lütfi Arıboğan ile eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal hakkındaki gelişmeler de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe cephesinde ise uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran üzerinden tartışmalar sürerken, sosyal medyada iki kulübün taraftarları arasında sert bir gündem oluştu.

"YARGILANACAKSINIZ!!!" PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından oyuncu Sarp Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yargılanacaksınız!!!" ifadelerini kullanarak Galatasaray'ı etiketledi. Akkaya'nın bu mesajı kısa sürede gündeme otururken, paylaşımın altındaki yorumlar da ortamı iyice gerdi.

Sarp Akkaya'nın çıkışı, Fenerbahçeli kullanıcılar tarafından desteklenirken, Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşıma sert tepki gösterdi.

YORUMLARDA LAF YARIŞI BAŞLADI

Sabah saatlerinde yapılan paylaşım sonrası iki kulübün taraftarları sosyal medyada karşı karşıya geldi. Akkaya'nın mesajının altına gelen yorumlar kısa sürede büyürken, tartışmanın dozu giderek arttı.