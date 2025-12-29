Haberler

Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü oyuncu Sarp Akkaya, Türk futbolunda yaşanan bahis-şike soruşturmaları gündemdeyken Galatasaray'ı etiketleyerek "Yargılanacaksınız!!!" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yorumlar Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarları karşı karşıya getirdi.

  • Fenerbahçeli oyuncu Sarp Akkaya, sosyal medyada 'Yargılanacaksınız!!!' ifadesiyle Galatasaray'ı etiketledi.
  • Sarp Akkaya'nın paylaşımı, Fenerbahçeli kullanıcılar tarafından desteklendi ve Galatasaraylı taraftarlardan sert tepki aldı.
  • Paylaşımın altındaki yorumlarda Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında tartışma yaşandı.

Türk futbolunda son dönemde gündeme gelen bahis-şike operasyonları tartışmaları büyürken, sanat camiasından gelen bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü oyuncu Sarp Akkaya, yaptığı açıklamayla tartışmaların fitilini ateşledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, birçok isim ifadeye çağrılırken bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararları verilmişti. Bu süreçte eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un da dosyada yer alması ve ifadeye alınması dikkat çekmişti. Öte yandan daha önce hem TFF'de hem de Galatasaray'da görev yapan Lütfi Arıboğan ile eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal hakkındaki gelişmeler de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe cephesinde ise uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran üzerinden tartışmalar sürerken, sosyal medyada iki kulübün taraftarları arasında sert bir gündem oluştu.

"YARGILANACAKSINIZ!!!" PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından oyuncu Sarp Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yargılanacaksınız!!!" ifadelerini kullanarak Galatasaray'ı etiketledi. Akkaya'nın bu mesajı kısa sürede gündeme otururken, paylaşımın altındaki yorumlar da ortamı iyice gerdi.

Sarp Akkaya'nın çıkışı, Fenerbahçeli kullanıcılar tarafından desteklenirken, Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşıma sert tepki gösterdi.

YORUMLARDA LAF YARIŞI BAŞLADI

Sabah saatlerinde yapılan paylaşım sonrası iki kulübün taraftarları sosyal medyada karşı karşıya geldi. Akkaya'nın mesajının altına gelen yorumlar kısa sürede büyürken, tartışmanın dozu giderek arttı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Bende kafayi bulsam ne dedigimi bilmem heralde. Bunlar boyle, su zikkimi alma iste ozaman " ayılacaksinnn! "

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdulnaci Bulut:

Bu fanın oyuncu taraftarları da çapulcu! Şakobence bir çıkış! Siz önce kendi siciline bir bakın!

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin karayel :

Dedik seni hiç bir projede oynamayacağız ve sözümüzü tuttuk mahkemede artık ödeyeceğin tazminatı hesaplarsıj

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Müptezel Galatasaray’ı ağzına alırken destur de

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharun yakar:

Adam doğruyu söylemiş ergeç yargılanacak, GalatasaraySK .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

