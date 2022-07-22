Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü öne sürüldü - Haberler

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Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü öne sürüldü

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Spor
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Önceki gün Trabzon'a gideceğini sosyal medya hesabından paylaştığı otobüs biletiyle duyuran Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın çıkan arbede sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da çıkan arbede sonucu öldürüldüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

TRABZON'A GİDERKEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan ve son denemesinde amacına ulaşan Rambo Okan, önceki gün sosyal medyada aldığı bileti paylaşarak bu kente gideceğini duyurmuştu.

İşte sosyal medyada paylaşılan o bilet;

Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü öne sürüldü

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öldürüldüğü öne sürülen Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği iddialarını yalanladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Trabzon Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mr.x:

olabilir..en vahşi taraftar trabzon taraftarı. tekbir getirip saldırırlar insana kuduruk gibi

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