Fenerbahçeli Taraftarlardan Yönetim İstifası Tepkisi

Fenerbahçeli Taraftarlardan Yönetim İstifası Tepkisi
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Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi mağlubiyetinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet ettiler. Sarı-lacivertliler, takımlarının şampiyonluk yarışında geriye düştüğü için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

- Samandıra'da Fenerbahçeli taraftarlardan tepki!

İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi mağlubiyetinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlar sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 34 haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Alınan derbi mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geldi ve takım otobüsünü bekledi. Otobüsün tesislere girişi sırasında sarı-lacivertlileri taraftarlar tepkilerini burada da sürdürdü ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Spor
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