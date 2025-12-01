Fenerbahçeli Taraftarlardan Galatasaray Derbisine Özel Koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.

Kuzey tribününde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz' pankartı açılırken, Maraton Tribünü'nde iki tarafında 'Dök bizi sokaklara' yazısı ve ortasında taraftarların silueti yer aldı.

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in Çubuklu formayı tuttuğu görselde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı bulundu. En altta ise 'Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara' pankartı açıldı.

Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı. - İSTANBUL