Haberler

Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulunarak taraftarlarına müjdeyi verdi. Torunoğulları, halen eksiklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Takımda bir iki eksik daha var. Onlar da gelecekler. Onları giderdikten sonra tam anlamıyla hazır olacağız." dedi.

  • Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, takımda bir iki eksik olduğunu ve bu eksiklerin giderileceğini açıkladı.
  • Ertan Torunoğulları, Süper Kupa şampiyonluğunun lige pozitif etkisi olacağını belirtti.
  • Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe'nin bu sezon ligde şampiyon olacağına inandıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, katıldığı bir etkinlikte transfer gündemine dair açıklamalarda bulunarak taraftarlarını heyecanlandırdı.

''ONLAR DA GELECEKLER''

Takımda eksiklerin bulunduğu ve yeni isimlerin takviye edileceğini açıklayan Ertan Torunoğulları, "Takımda bir iki eksik daha var. Onlar da gelecekler. Onları giderdikten sonra tam anlamıyla hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI HEP SÖYLÜYORUZ''

Süper Kupa'da kazanılan şampiyonluk hakkında konuşan Torunoğulları, ligde de zafere ulaşacaklarını ifade ederek, "Pozitif olarak Süper Kupa'nın etkisi olur lige ama biz sadece bir maç kazandık. Lig havası başka, Süper Kupa havası daha farklı. Bu enerji ile ile lige başladığımızda çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Biz bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz ve hep söylüyoruz." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor

Eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor

Düne kadar temizlikçiydi, bugün emrinde 20 kişi çalışıyor
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı