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Fenerbahçeli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Spor Haberleri

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Fenerbahçe Sivasspor Sivas Spor Haberler

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