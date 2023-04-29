Fenerbahçeli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı
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Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.
Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu. - SİVAS
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor