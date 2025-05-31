Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda İrfan Can Kahveci'yi ayakta alkışladı

Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda İrfan Can Kahveci'yi ayakta alkışladı
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Süper Lig'in son maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından takımlarının ilk golünü kaydeden ve maçta da iyi bir performans ortaya koyan İrfan Can Kahveci'ye tezahürat yapıp ayakta alkışladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

İRFAN CAN KAHVECİ MAÇ SONU ALKIŞLANDI

Sarı-lacivertlilerde takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, maç sonunda taraftarlar tarafından ödüllendirildi. Sezon boyunca Jose Mourinho tarafından fazla süre alamadığı için geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin altında kalan milli oyuncu, iyi performansını golle süsledi ve maç sonunda taraftarlar tarafından kendisine özel tezahürat yapıldı. Stadyumda bulunan taraftarlar 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon çıktığı 42 maçta 1445 dakika süre alan İrfan Can, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi sürüyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Performansı kötü olduğu için kadroda yer alamadı, simdi topun ağzında olunca canlandı birden, şampiyonluk gitmeden önce neredeydi. Bıraksınlar bu işleri, fb icin oynamiyorlar, kendileri icin oynuyorlar

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

ismail kartal varken adam mükkemmel idi ama ne ikmetse morinyo bey beyefendi oynatma dı ismail yüksek gibi cenk gibi bunuda bitirdi herif bence sorun hocada başarıya doymuş adam Fenerbahçe ye Fenerbahçe nin evlatları hocalık yapsın aykut kocaman ismail kartal emre belözoğlu volkan Demirel gibi vesayre saygılarımla velhasıl kelammm

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