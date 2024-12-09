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Fenerbahçe için kurşun döktürdüler

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Ankara'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, nazar değdiğini düşündüğü sarı-lacivertli takım için kurşun döktürdü.

Ankara'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, nazar değdiğini düşündüğü sarı-lacivertli takım için kurşun döktürdü.

KURŞUN DÖKTÜRDÜLER

Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, halk arasında kötü durumlardan korunmak, nazarı engellemek ve bahtı açmak gibi çeşitli nedenlerle uygulanan kurşun döktürme ritüelini sarı-lacivertli kulüp için gerçekleştirdi. Burhan, kurşun döktürdükten sonra Fenerbahçeli futbolcuların ismini tek tek söyleyerek Fenerbahçe logosunun bulunduğu battaniyenin üzerine su döktü ve sarı-lacivertlilerin daha iyi sonuçlar alması için dilekte bulundu.

Fenerbahçe için kurşun döktürdüler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ - Spor
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