Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı

Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Sevgi Uzun, Dardanel Çanakkale Belediyespor karşısında 5 sayı kaydederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayısına ulaştı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 5. haftasında Fenerbahçe, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81'lik skorla mağlup etti.

SEVGİ UZUNDAN BÜYÜK BAŞARI

Sarı-lacivertlilerde Sevgi Uzun da kulüp adına önemli bir başarıya imza attı. 27 yaşındaki basketbolcu, Çanakkale ekibine karşı 23 dakika parkede kalırken 5 sayı üretti.

1000. SAYISINA ULAŞTI

Sevgi, bugünkü mücadelede Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplam 1000. sayısına ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak milli oyuncuyu kutladı.

İşte o paylaşım;

'Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, bugün Dardanel Çanakkale Belediyespor karşısında ürettiği sayılarla Fenerbahçe kariyerinde Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki toplam 1000. sayısına ulaştı! Fenerbahçe formasıyla nicelerine! Tebrikler!'

Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı

