Galatasaray ve Sevilla'ya gözdağı! Fenerbahçeli Samet Akaydın'dan iddialı açıklamalar

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla taraftara umut dağıttı. 29 yaşındaki futbolcu, "Sevilla maçında ilk yarıda gösterdiğimiz performansı tekrarlarsak turu geçebiliriz. Bizim stadımız cehennem. Türkiye Ligi'nde her puan farkı kapanır. Buraya şampiyonluk için geldim" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de rövanşa çıkıyor.

Sarı-Lacivertliler'in defans oyuncusu Samet Akaydın, Sevilla karşılaşmasından önce açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki stoper, Sevilla maçı ve şampiyonlukla ilgili taraftara umut dağıttı.

Samet'in açıklamalarından satır başları:

"TURU GEÇEBİLİRİZ"

"Sevilla karşısında ilk yarıdaki oyunumuzu tekrar sahaya yansıtırsak, turu geçebileceğimizi düşünüyorum."

"BİZİM STADIMIZ CEHENNEM"

"Biz stadımızda cehennem yaşatıyoruz. Tribünlerimiz harika. Sevilla'nın burada büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. İç sahada Avrupa maçını ilk defa oynayacağım. Heyecanlıyım. O yüzden coşkulu taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum."

"TEK ODAK NOKTAMIZ SEVILLA MAÇI"

"Çok yoğun tempoda özveriyle çalışıyoruz. İstekliyiz. Tek odak noktamız Sevilla maçı. Herkes işin ciddiyetinin farkında. Tek düşüncemiz, tek konuştuğumuz şey turu geçmek. Turu geçince nelerin olabileceğini, ne kadar güzel günlerin geleceğini biliyoruz."

"HER PUAN FARKI KAPANIR"

Türkiye liginde her puan farkı kapanır. Bunu daha önce de yaşadık ve gördük. Her maçı kazanmaya çıkacağız. Puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes bunun bilincinde.

"FENERBAHÇE'DE HEDEF ŞAMPİYONLUKTUR"

Fenerbahçe forması giyiyorsan her zaman hedefin şampiyonluk. Türkiye'de bir kupa varsa o kupanın sahibi, ortağı Fenerbahçe'dir. Bu bir gerçek.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

"İlk geldiğimde de söyledim. Ben şampiyon olmayı çok istiyorum. Bu ilk şampiyonluğum olacak ve bunu Fenerbahçe'de yaşamayı çok istiyorum. Buraya hislerimle hareket ederek geldim. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığım için geldim. İnşallah da olacağız."

"İÇİMİZDE İNANÇ VAR"

"Antrenmanlarda ve antrenmanlar dışında ilk maça çok iyi hazırlandık; İspanya'ya inançlı bir şekilde kazanmak için gitmiştik. Oynadığımız futbol da bunu gösteriyordu. Çok şanssız bir mağlubiyet aldık. İçimizde bir inanç var."

"OYNADIĞIMIZ OYUN İYİYDİ"

Biz de sahada zevk alıyorduk oynadığımız futboldan. İyi oynadığımızın bilincindeydik. Sadece sonuca gidemedik. Sonuca gitseydik, ilk golü bulsaydık daha farklı şeyler konuşuyorduk."

"ŞANSSIZ BİR GOLDÜ"

İkinci yarıya da çok kötü başlamadık. Pozisyon yokken şanssız bir gol yedik; birine çarptı, gol oldu. Öyle bir gol yemek bizim direncimizi düşürdü."