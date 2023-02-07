Fenerbahçeli Lincoln Henrique, depremzede bir aileyi misafir edecek

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, depremden etkilenen çocuklu bir aileyi İstanbul'da ağırlayacağını açıkladı. Portekizli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin verdiği zararların yarası sarılmaya çalışılırken, spor dünyasından destekler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı.

"HEPİMİZ DEPREMZEDELERE DESTEK OLMALIYIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Henrique, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz." dedi.

"TÜM OTEL MASRAFLARINI KARŞILAMAYA HAZIRIM"

Portekizli futbolcu paylaşımının devamında, "Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım." ifadelerini kullandı.