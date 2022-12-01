Fenerbahçeli King'in hazırlık maçındaki el hareketi olay oldu: Kesin meslek lisesi mezunu

Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King'in son dakikalarda rakibine yaptığı hareket olay oldu. Tartıştığı futbolcuya "Çıkışa gel" dercesine bir hareket yapan Norveçli golcü için sosyal medyada "Kesin meslek lisesi mezunu" esprileri yapıldı.

Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada oynadığı ilk hazırlık maçında Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Joshua King'in rakibiyle olan tartışması sosyal medyada çok konuşuldu.

FENERBAHÇE SONRADAN AÇILDI

Rayo Vallecano maçın ilk yarısını 22. dakikada Oscar Trejo'nun attığı gol ile önde kapattı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 71. dakikada penaltıdan Osayi-Samuel, 75. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Karşılaşmanın son dakikalarında ise sarı-lacivertlilerin yıldızı Joshua King, Rayo Vallecano forması giyen Saveljich ile tartışma yaşadı. Bu tartışmada rakibine "Çıkışa gel" şeklinde el hareketi yapan King, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, King için "Kesin meslek lisesi mezunu" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: