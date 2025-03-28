Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti

Süper Lig'de ilk kez forma şansı bulan Bodrum FK'nın 18 yaşındaki kalecisi Rüzgar Mehmet Adıyaman, Fenerbahçe maçında yaptığı hatayla dikkat çekti.

GOL YEDİ, MORALİ BOZULDU

36'ncı dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği hücumda İrfan Can Kahveci ortasını yaptı. Bodrum FK'da kalesini terk eden Rüzgar Mehmet Adıyaman topu tek yumrukla uzaklaştırmak istedi. Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın hatasında top Sebastian Szymanski'nin önünde kaldı. Sebastian Szymanski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bodrum FK'da genç kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı. Rüzgar Mehmet Adıyaman'ı teselli eden isimler arasında İrfan Can Kahveci ve Sofyan Amrabat da yer aldı. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Futbolseverler, "Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışma demektir" yorumları yaparak Fenerbahçeli futbolcuların davranışına övgüler yağdırdı.