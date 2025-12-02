Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçeli futbolcu Hakan Yandaş, "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı.
MERT HAKAN YANDAŞ PFDK'YE SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Hakan Yandaş, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
İşte PFDK'ye sevk edilen isimler;
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir
12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
JHON DURAN PFDK'YE SEVK EDİLMEDİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın PFDK'ya sevk edilmesine gerek görmedi.