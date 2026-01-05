Haberler

Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak

Fenerbahçeli Fedorovtseva'ya vize verilmedi! Kritik maçta oynayamayacak
Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle Polonya ekibi PGE Budowlani ile oynanacak maçta takımının yanında olamayacak. Sarı-lacivertli kulüp bir açıklama yaparak, "Polonya'nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır" denildi.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi PGE Budowlani ile karşılaşacak Fenerbahçe Medicana'ya kötü haber geldi.

POLONYA'DAN FEDOROVTSEVA'YA VİZE YOK

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi PGE Budowlani ile yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

''BAŞVURU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR''

Sarı-lacivertli kulüpten 21 yaşındaki voleybolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polonya'nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır. Arina Fedorovtseva'nın mevcut vizesinin yıl sonu döneminde sona ermesi ve Noel ile yılbaşı dönemine denk gelen resmi tatiller nedeniyle, alternatif bir ülke üzerinden yeni bir vize başvurusunun sonuçlandırılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle sporcumuzun söz konusu karşılaşmaya katılımı sağlanamamıştır. Yaşanan bu gelişme sonucunda sporcumuz Arina Fedorovtseva, yarınki karşılaşmada takımımızla birlikte olamayacaktır."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500

