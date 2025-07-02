Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu

Ülkemizde son olarak TFF 1.Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Steven Caulker, kariyerinde sürpriz bir adıma imza attı.

HEM OYUNCU HEM ANTRENÖR

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'de oynayan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Steven Caulker, İzlanda'nın Stjarnan ekibine hem oyuncu yardımcı antrenör olarak imza attı.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, ve Fatih Karagümrük forması giydi. İngiliz isim son olarak TFF 1.Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde şans buldu.