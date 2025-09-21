Haberler

Fenerbahçeli eski futbolcu, Ali Koç'a oy verdiğini açıkladı

Güncelleme:
Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Ali Koç'a oy verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ümit Özat, ''Bugün sandıkta beyazı seçmek, karanlığa değil aydınlığa, belirsizliğe değil umuda oy vermektir.'' ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için yarıştığı Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi devam ediyor.

ÜMİT ÖZAT'TAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı Ümit Özat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hangi başkan adayına oy kullandığını açıkladı.

OYUNU ALİ KOÇ'A ATTI

Ümit Özat, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç'a oy verdiğini açıklayarak, 'Bugün sandıkta beyazı seçmek, karanlığa değil aydınlığa, belirsizliğe değil umuda oy vermektir. Umuda oy ver Fenerbahçeli!' ifadelerini kullandı.

49 BİN KİŞİ OY KULLANABİLECEK

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
