Fenerbahçeli efsane skora dayanamayıp maçı bitmeden terk etti! Sonunda pişman oldu

Fenerbahçeli efsane skora dayanamayıp maçı bitmeden terk etti! Sonunda pişman oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından biri olan Semih Şentürk, Galatasaray derbisini tribünlerden takip etti. Eski milli futbolcu, takımının 1-0 geride olduğu sıralarda yanındaki arkadaşıyla birlikte maçın 90. dakikasında üzgün bir şekilde stattan ayrıldı. Semih Şentürk, Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısında 90+5'te attığı golü stat dışında öğrendi.

  • Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Fenerbahçe'nin efsane ismi Semih Şentürk, takımının 1-0 geride olduğu 90. dakikada stattan çıktı.
  • Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü stadın önündeki taraftarlarla aynı anda öğrendi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, Jhon Duran'ın 90+5'te attığı golle 1-1 berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE SON ANLARDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Uzatma anlarına geride giren Fenerbahçe, Levent Mercan'ın yaptığı ortada Kolombiyalı oyuncusu Jhon Duran'ın attığı golle 90+5'te maça denge getirdi.

SEMİH ŞENTÜRK TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI

Maçı izleyenler arasında Fenerbahçe'nin efsane ismi Semih Şentürk de yer aldı. Ancak eski milli futbolcu, nefes kesen derbide büyük bir şanssızlık yaşadı.

GOLÜ STAT DIŞINDA ÖĞRENDİ

Semih Şentürk, takımının 1-0 geride olduğu 90. dakikada bir arkadaşıyla birlikte üzüntü içinde stattan çıktı. Eski golcünün stattan ayrıldığı bu anlarda Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu. Semih Şentürk'ün atılan bu golü stadın önündeki taraftarlarla aynı anda öğrendiği ve büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
