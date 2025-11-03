Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na Davet Edildi
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın 15 ve 18 Kasım'da oynayacağı hazırlık maçları için kadroda yer aldı. Ederson, ekim ayındaki maçlarda sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.
Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor