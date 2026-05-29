Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Fred için Brezilya'dan bir talip daha çıktı. Atletico Mineiro'nun uzun süredir ilgilendiği deneyimli orta saha oyuncusu için Botafogo'nun da devreye girdiği öne sürüldü.

BREZİLYA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan Fred için Brezilya ekiplerinin ilgisi artıyor. Daha önce Atletico Mineiro'nun transfer listesine aldığı tecrübeli futbolcu için şimdi de Botafogo'nun harekete geçtiği iddia edildi.