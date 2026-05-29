Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Fred için Brezilya'da transfer yarışı başladı. Atletico Mineiro'nun ardından Botafogo'nun da devreye girdiği öne sürülürken, tecrübeli futbolcunun Atletico Mineiro'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise seçim sonrası karar vererek en yüksek bonservis teklifini değerlendirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Fred için Brezilya'dan bir talip daha çıktı. Atletico Mineiro'nun uzun süredir ilgilendiği deneyimli orta saha oyuncusu için Botafogo'nun da devreye girdiği öne sürüldü.
BREZİLYA KULÜPLERİ PEŞİNDE
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan Fred için Brezilya ekiplerinin ilgisi artıyor. Daha önce Atletico Mineiro'nun transfer listesine aldığı tecrübeli futbolcu için şimdi de Botafogo'nun harekete geçtiği iddia edildi.
ATLETICO MINEIRO İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor. 33 yaşındaki futbolcunun da kariyerine ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı ve özellikle Atletico Mineiro seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
SON KARARI YÖNETİM VERECEK
Sarı-lacivertli yönetimin ise başkanlık seçiminin ardından Fred'in geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin, oyuncuya talip olan kulüpler arasında en yüksek bonservis bedelini sunan takımla görüşmelerini sürdürmeyi planladığı ifade ediliyor.
SEZONU 9 SKOR KATKISIYLA TAMAMLADI
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Fred, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki liderliği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, sezon boyunca takımın önemli isimlerinden biri oldu.
