Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda takım, core, ısınma ve taktiksel çalışmalarla hazırlık yaptı.

FENERBAHÇE, 21 Nisan Salı akşamı deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

