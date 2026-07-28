Haberler

Fenerbahçe, Polonya'da güçlü destekle karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarı-lacivertli kafileye, başkan Aziz Yıldırım da yöneticileriyle eşlik etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Zabrze'ye geldi.

İstanbul'dan uçakla Katowice Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, ardından kendileri için ayrılan 3 otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesini konakladıkları otelde bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Oyuncular, futbolseverlere imza verdikten sonra otele giriş yaptı.

Başkan Yıldırım takımla geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımını Polonya'da yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli kafileye, başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat, Mehmet Aydın, Feridun Geçgel, Savaş Adalet ve Yasemin Babayiğit eşlik etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo, TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkanı rozetini takıyor

Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar