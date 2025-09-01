Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek ile Sözleşmesini Feshetti
Fenerbahçe, transfer görüşmelerine izin verdiği Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmasının ardından sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor