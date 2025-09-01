Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek ile Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibiyle anlaşmasının ardından sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi ve durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine izin verdiği Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmasının ardından sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. - İSTANBUL

