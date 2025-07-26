Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
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Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını duyurdu. Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler gösterilmeye başlandı. Salonda gerginlik yaşandı, toplantıya ara verildi. Yaşanan gerginliğin ardından Aziz Yıldırım ile Ali Koç kısa süreli konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını duyurdu. Sarı-lacivertliler, teslim edilen 9954 imza beyannamesi olduğunu ve bu beyannamelerden 8468 tanesinin geçerli olduğunu açıkladı.

İMZA SAYISI AÇIKLANDI

Olağanüstü genel kurul için muhalefetin düzenlediği kampanya ile başlatılan imza toplama sürecinde sayılar açıklandı. Kulübe ulaşan toplam imzanın 9 bin 954 olduğu, bin 127 imzanın farklı nedenlerle geçersiz sayıldığı bildirildi.

Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname 37, geçersiz beyanname bin 23, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının 8468 olduğu duyuruldu. Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısının 10 bin 995 olduğunu açıklamıştı. Buna göre seçim için 2 bin 527 imza eksik kaldı.

GERGİNLİK YAŞANDI, TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler gösterilmeye başlandı.Salonda gerginlik yaşandı, toplantıya ara verildi.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ KAFA KAFAYA GELDİ

Yaşanan gerginliğin ardından Aziz Yıldırım ile Ali Koç kısa süreli konuşma gerçekleştirdi. Ali Koç "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi, Aziz Yıldırım ise "Küfür etmedi çıkamaz" diye tepki gösterdi. Kısa süren aranın ardından toplantı kaldığı yerden devam etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMuş 049:

Şikebahçelilerin dramı bitmiyor ??

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

valdene selam söyle Mezbele seni

yanıt3
yanıt6
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

BİTMEZ ATAMALAR KÜLLİYREDEN YAPILDIGI SÜRECE FENERBAHCE POLİTİK OLARAK ŞAMPİYON ASLA OLAMAZ KİM BAŞKAN OLURSA OLSUN cUMHİRYET DÜŞMANI OLUP RESMİ BAYRAMLARDA CUMHURİYET VE aTATÜRKLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR YAPMAZLARSA BİR 10 SENE SONRA OLABİLİR

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Haber Yorumlarıtolgn:

Hav hav salatası, ben büyük şikeci sizsiniz

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu koçu kimse göndermez FB yi toz duman eder

Yorum Beğen36
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Haber YorumlarıEmir Güler:

SENEYE YİNE ŞAMPİYONUZ PUHAHAHAHAAA

Yorum Beğen22
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Haber Yorumlarısamet:

Atatürk ü Kürt Kobani ismine sattı

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

kendilerini her ortamda rezil eden zeka yaşları 10-11 seviyesindeki para babaları

Yorum Beğen9
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